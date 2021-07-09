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Бальбуэна объяснил свое решение перейти в «Динамо»

09:15
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Защитник Фабиан Бальбуэна, подписавший четырехлетний контракт с «Динамо», прокомментировал свое решение.

29-летний футболист из Парагвая перешел в российскую команду на правах свободного агента.

«Я более чем счастлив подписать контракт с «Динамо» и с нетерпением жду начала работы со своими новыми партнёрами по команде и тренерским штабом, — сказал Бальбуэна. — Я выбрал «Динамо», потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать 100-летие — здорово быть причастным к такой истории», цитирует Бальбуэна сайт «Динамо».

29-летний центральный защитник Бальбуэна минувший сезон провел в «Вест Хэме», сыграв в АПЛ 14 матчей. На его счету 14 матчей за сборную Парагвая.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/fabian-balbuena-stal-igrokom-dinamo

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