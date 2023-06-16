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Балахнин: «Сложно говорить о том, на что будет рассчитывать «Ростов» в новом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о потенциале ростовского клуба закрепиться среди сильнейших команд страны в будущем сезоне.

«Сложно говорить о том, на что будет рассчитывать «Ростов» в новом сезоне, потому что мы не знаем, как команда будет усиливаться, как будут усиливаться другие, а они уже это делают, причем прилично. Уже начинают шевелиться, я смотрю.

Поэтому говорить о том, какое место займет клуб в новом сезоне, в первой половине таблицы или во второй, вообще преждевременно. Потому что многие сейчас пересмотрят трансферную политику, у кого-то будет новый тренер, где-то люди уже понимают, кого и куда надо приобрести. Очень сложно рассуждать на эту тему пока», — цитирует «Газета.Ru» Балахнина.

В сезоне-2022/23 «Ростов» занял четвертое место в чемпионате России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/15/20674496.shtml?updated
Футбол
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Балахнин: «В этом сезоне «Ростов» и без того прыгнул выше головы»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
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Локомотив – Торпедо
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Оренбург – Динамо
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