Балахнин: «Зенит» остается фаворитом противостояния, но «Ростов» не раз давал питерцам бой»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура РПЛ, в котором ростовская команда сыграет с «Зенитом».

«Надо отдать должное «Ростову» — без усилений команда сумела добыть две победы на старте сезона. Но против «Зенита» в таких условиях будет очень тяжело. Хотя фактор домашнего стадиона, а также необходимость питерцев проделать длинный путь на поезде в условиях неработающего в городе аэропорта может уравнять шансы. «Ростов» ведь всю последнюю неделю находился дома и спокойно готовился к матчу. Опять же неизвестно, как сейчас «Зенит» будет перестраиваться, как скажется уход Малкома, какова ситуация с другими бразильцами. В целом «Зенит» остается фаворитом противостояния, но «Ростов» не раз давал питерцам бой. И сейчас может отобрать очки, но, чтобы претендовать на высокие места на длинной дистанции, клубу надо все-таки решить вопрос с получением разрешения регистрировать новичков», — цитируют «Известия» Балахнина.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в субботу, 29 июля. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.