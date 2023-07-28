Мостовой: «Вряд ли ЦСКА и «Ахмат» за месяц с небольшим разучились играть в футбол»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

«Матч на три результата — равные шансы и на ничью, и на победу каждой из команд. И ЦСКА, и «Ахмат» успешно провели прошлый сезон. И вряд ли они за месяц с небольшим разучились играть в футбол. Тем более, составы у них особо не менялись — тот же ЦСКА кроме Медины никого не потерял. Тем более, армейцы хорошо играли в Суперкубке, а такие матчи, как с «Уралом», бывают у каждой команды. В целом, вижу ЦСКА фаворитом матча, особенно после разгрома «Оренбурга», когда у них появилось хорошее настроение и выяснилось, что есть талантливая молодежь в резерве. Но и «Ахмат» способен дать бой кому угодно, особенно дома, так что игра будет очень непредсказуемой», — цитируют «Известия» Мостового.

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится в воскресенье, 30 июля. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.