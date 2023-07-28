Сарвели: «Думаю, игра против «Факела» будет упорной»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Факела».

«Когда весной ездил к «Факелу» в составе «Сочи», мне Воронеж очень понравился — много болельщиков на стадионе. Там классно. Атмосфера отличная. Думаю, игра будет упорной. Жесткий график в начале сезона? У нас хороший состав, много ребят, которые могут выйти и усилить команду. Скамейка достаточно длинная для игры на два фронта», — цитируют «Известия» Сарвели.

Матч «Факел» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 30 июля. Начало встречи — 17.30 по московскому времени.