Бактиер Зайнутдинов: "У "Спартака" отличный состав"

Полузащитник "Ростова" Бактиер Зайнутдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура чемпионата России против "Спартака", информирует официальный сайт желто-синих. Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 19.00 (мск).
– Они всегда высоко в таблице. У "Спартака" отличный состав. Уверен, игра получится интересной. Знаю, что билеты на матч распроданы. Нас и до этого всегда поддерживало большое количество болельщиков. Конечно, это добавляет сил, – приводит слова Зайнутдинова пресс-служба "Ростова".
"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. "Ростов"с 32 баллами – 7-й.
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