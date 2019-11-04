Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после поражения красно-белых от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России допустил, что судьи ошибались по ходу игры, но призвал не искать оправданий.

23-летний Бакаев пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

— Первый тайм и судейство? Ошибки тоже бывают, конечно, обидно, — сказал Бакаев в эфире «Арена Live» на Youtube-канале красно-белых. — Что поделаешь? Нельзя оставлять результат матча на судей или еще кого-то. Нужно самим забивать и выигрывать. Все ошибаются.

«Спартак» на верном пути. Вы сами видели то, как команда играла во втором тайме. Ничего не дали сделать «Арсеналу» фактически. Мы должны прогрессировать. Хоть 20 человек встанут, то будем добиваться своего.

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