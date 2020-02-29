Бакаев поздравил болельщиков «Спартака» с победой над «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России опубликовал новую фотографию в своем Instagram. Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Всех с победой, красно-белые! Впереди важные игры! Не расслабляемся!» — подписал фото Бакаев.

Зелимхан забил гол и сделал результативную передачу в игре с «Динамо».