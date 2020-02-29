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Бакаев поздравил болельщиков «Спартака» с победой над «Динамо»

20:25
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России опубликовал новую фотографию в своем Instagram. Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Всех с победой, красно-белые! Впереди важные игры! Не расслабляемся!» — подписал фото Бакаев.

Зелимхан забил гол и сделал результативную передачу в игре с «Динамо».

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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