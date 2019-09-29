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Бакаев не стал комментировать отставку Кононова из «Спартака»

20:09
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«Спартак» дома проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России. После игры полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев отказался комментировать отставку Олега Кононова из московского клуба.

Кононов возглавлял «Спартак» с 13 ноября 2018 года. Под его руководством красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России.

«Спартак» объявил об отставке Кононова

Спартак — Оренбург

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Материалы сюжета: «Спартак»: Кононов уволен




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