Бакаев не стал комментировать отставку Кононова из «Спартака»

«Спартак» дома проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России. После игры полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев отказался комментировать отставку Олега Кононова из московского клуба.

Кононов возглавлял «Спартак» с 13 ноября 2018 года. Под его руководством красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России.

#СпартакОренбург Зелимхан Бакаев не комментирует уход Кононова pic.twitter.com/1V0lcNmHuX — СЭ Спартак (@spartak_se) September 29, 2019

«Спартак» объявил об отставке Кононова

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