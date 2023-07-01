Бакаев назвал своего лучшего друга в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, с кем лучше всего общается в команде.
— Лучший друг в «Зените»?
— Арсен Адамов! А так все шикарные ребята. Со всеми хорошие отношения.
— Много бразильцев — это как-то влияет?
— На что влияет? Атмосфера хорошая.
— Знаешь португальские слова?
— Что-то, может, знаю.
— Всех по именам выучил?
— Да.
— Что думаешь об изменениях правила офсайда?
— Не вникал. Наше дело — играть.
— Надо будет по-другому открываться.
— Когда ты бегаешь по полю, ты об этом не думаешь.
Положение команд
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Хоккей
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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