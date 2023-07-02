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Сегодня, 10:00

Кухарчук подписал контракт с «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Илья Кухарчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Пари НН» объявил о подписании контракта с экс-полузащитником «Торпедо» Ильей Кухарчуком.

32-летний россиянин будет выступать за нижегородцев под 13-м номером.

В прошедшем сезоне Кухарчук выступал за «Химки» и «Торпедо». Он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/88396/
Илья Кухарчук
Футбол
ФК Нижний Новгород
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