Бабич присоединится к «Спартаку» в середине следующей недели
Защитник «Спартака» Срджан Бабич, который был в расположении сборной Сербии на чемпионате Европы, присоединится к москвичам в середине недели, сообщает пресс-служба красно-белых.
28-летний футболист не сыграл ни одного матча на турнире. Сборная Сербии заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф Евро-2024.
«Спартак» вышел из отпуска 19 июня. Под руководством Деяна Станковича команда успела провести один товарищеский матч. Красно-белые со счетом 3:1 победили «Торпедо».
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|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
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7
|Ростов
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|0
|0-0
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8
|Рубин
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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