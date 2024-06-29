Бабич присоединится к «Спартаку» в середине следующей недели

Защитник «Спартака» Срджан Бабич, который был в расположении сборной Сербии на чемпионате Европы, присоединится к москвичам в середине недели, сообщает пресс-служба красно-белых.

28-летний футболист не сыграл ни одного матча на турнире. Сборная Сербии заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф Евро-2024.

«Спартак» вышел из отпуска 19 июня. Под руководством Деяна Станковича команда успела провести один товарищеский матч. Красно-белые со счетом 3:1 победили «Торпедо».