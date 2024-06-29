Зинков вспомнил о совместной работе с Радимовым в «Зените-2»

— Да. Один раз была история. В перерыве матча он забегает в раздевалку, что-то кричит: «Зинков...». Я говорю: «Что?». И в мою сторону летит бутылка с водой. В целом это ничем не закончилось.

— А за что он так?

— Что-то я делал не так. Конкретно уже не помню детали, все-таки много лет прошло. Но потом все было нормально. Никаких обид и никакой злости я не держу. Я очень благодарен ему. Даже за этот эпизод. Поскольку это показало его вовлеченность и эмоциональность.