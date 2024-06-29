Зинков вспомнил о совместной работе с Радимовым в «Зените-2»
Полузащитник «Шинника» Вячеслав Зинков рассказал о совместной работе с российским тренером Владиславом Радимовым в «Зените-2».
— При нем я почувствовал какую-то особенную, наверное, любовь к футболу. В том смысле, что это все-таки игра. Футболист не должен бояться играть в футбол. В России зачастую команды давят на результат и под этим давлением игроки не показывают всех своих качеств и возможностей. При Радимове я понимал, что результат важен, но при этом ты не чувствуешь себя скованным. Ты не боишься играть в футбол, ты не боишься ошибиться. Это очень помогало. И помогает до сих пор.
— Радимов страшен в гневе?
— Да. Один раз была история. В перерыве матча он забегает в раздевалку, что-то кричит: «Зинков...». Я говорю: «Что?». И в мою сторону летит бутылка с водой. В целом это ничем не закончилось.
— А за что он так?
— Что-то я делал не так. Конкретно уже не помню детали, все-таки много лет прошло. Но потом все было нормально. Никаких обид и никакой злости я не держу. Я очень благодарен ему. Даже за этот эпизод. Поскольку это показало его вовлеченность и эмоциональность.
Зинков — воспитанник «Зенита». Он был в системе клуба до лета 2016 года, а в феврале 2018 года вернулся на полгода в аренду в «Зенит-2».
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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