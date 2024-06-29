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Зинков вспомнил о совместной работе с Радимовым в «Зените-2»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Шинника» Вячеслав Зинков рассказал о совместной работе с российским тренером Владиславом Радимовым в «Зените-2».

— При нем я почувствовал какую-то особенную, наверное, любовь к футболу. В том смысле, что это все-таки игра. Футболист не должен бояться играть в футбол. В России зачастую команды давят на результат и под этим давлением игроки не показывают всех своих качеств и возможностей. При Радимове я понимал, что результат важен, но при этом ты не чувствуешь себя скованным. Ты не боишься играть в футбол, ты не боишься ошибиться. Это очень помогало. И помогает до сих пор.

— Радимов страшен в гневе?

— Да. Один раз была история. В перерыве матча он забегает в раздевалку, что-то кричит: «Зинков...». Я говорю: «Что?». И в мою сторону летит бутылка с водой. В целом это ничем не закончилось.

— А за что он так?

— Что-то я делал не так. Конкретно уже не помню детали, все-таки много лет прошло. Но потом все было нормально. Никаких обид и никакой злости я не держу. Я очень благодарен ему. Даже за этот эпизод. Поскольку это показало его вовлеченность и эмоциональность.

Зинков — воспитанник «Зенита». Он был в системе клуба до лета 2016 года, а в феврале 2018 года вернулся на полгода в аренду в «Зенит-2».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-zinkov-pri-radimove-pochuvstvoval-osobennuyu-lyubov-k-futbolu/
Владислав Радимов
ФК Зенит-2
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