Бабаев заявил, что ЦСКА постарается сохранить текущий состав

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что его клуб постарается сохранить текущий состав. Он также добавил, что красно-синие рассчитывают на молодежь.

- Если коротко, мы постараемся сохранить текущий состав, - приводит слова Бабаева официальный сайт ЦСКА. - Что касается усиления, то попробуем его осуществить на позиции, которые в этом нуждаются. Понятно, что это не самая простая задача, но мы постараемся ее решить.

Также очень рассчитываем на подрастающую смену. Наша команда под руководством Андрея Аксенова завоевала "золото" молодежного первенства — считаю, что все они молодцы. Надеемся, что ряд футболистов через какое-то время получит шанс попробовать свои силы в первой команде.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. В заключительном туре армейцы сыграют дома с "Крыльями Советов".

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