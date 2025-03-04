Сильянов — об одинаковых прическах с Батраковым: «Мы совсем не похожи»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов ответил на вопрос о схожем имидже с одноклубником Алексеем Батраковым.

Перед возобновлением сезона Батраков во второй раз обесцветил волосы. Сильянов был первым в команде, кто покрасил волосы.

«Я уже пожелтел, а он теперь совсем белый. Тяжело спутать, мы совсем не похожи», — цитирует Сильянова «ВсеПроСпорт».

После 19 туров «Локомотив» с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.