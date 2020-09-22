Азмун вызван в сборную Ирана на октябрьские товарищеские матчи
14:52
Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич назвал список игроков, приглашенных для подготовки к ближайшим играм национальных команд. В их число попал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, сообщает сайт российского клуба.
Сборная Ирана проведет два товарищеских матча против Узбекистана (Ташкент, 8 октября) и Таджикистана (Тегеран, 13 октября).
Сердар Азмун сыграл за национальную сборную 48 матчей и забил 31 мяч.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-09-22-serdar-azmun-vyzvan-v-sbornuyu-irana-na-oktyabrskie-tovarishcheskie-matchi.htm
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