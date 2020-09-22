РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Азмун вызван в сборную Ирана на октябрьские товарищеские матчи

14:52
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич назвал список игроков, приглашенных для подготовки к ближайшим играм национальных команд. В их число попал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, сообщает сайт российского клуба.

Сборная Ирана проведет два товарищеских матча против Узбекистана (Ташкент, 8 октября) и Таджикистана (Тегеран, 13 октября).

Сердар Азмун сыграл за национальную сборную 48 матчей и забил 31 мяч.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-09-22-serdar-azmun-vyzvan-v-sbornuyu-irana-na-oktyabrskie-tovarishcheskie-matchi.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир