Азмун вызван в сборную Ирана на октябрьские товарищеские матчи

Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич назвал список игроков, приглашенных для подготовки к ближайшим играм национальных команд. В их число попал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, сообщает сайт российского клуба.

Сборная Ирана проведет два товарищеских матча против Узбекистана (Ташкент, 8 октября) и Таджикистана (Тегеран, 13 октября).

Сердар Азмун сыграл за национальную сборную 48 матчей и забил 31 мяч.