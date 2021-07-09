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«Спартак» получил серебряные медали чемпионата России (фото)

22:21
Игроки «Спартака» с серебряными медалями. Фото ФК «Спартак»
Игроки «Спартака» с серебряными медалями. Фото ФК «Спартак»
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«Спартаку» вручили серебряные медали за прошлый сезон в Тинькофф чемпионате России, сообщает 9 июля официальный сайт клуба.

Вручение наград состоялось перед тренировкой команды. Награды руководству, игрокам, тренерскому, административному и медицинскому штабам вручили президент РПЛ Сергей Прядкин и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Во время сбора в Австрии бывший тренер вратарей Макс Урванчки забрал свою медаль, а также награды для Доменико Тедеско и Андреаса Хинкеля.

«В первую очередь хочу поздравить болельщиков «Спартака», — сказал Прядкин. — Потому что столько поклонников нет, наверное, ни у одной другой команды российской премьер-лиги. Впереди у клуба знаменательная дата — столетие. Желаю «Спартаку» удачи в новом сезоне!»

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место. Чемпионом России стал «Зенит».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-09-nagrazhdeniye_serebrom_i_vozvrashcheniye_promesa/

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Евгений Петров все материалы автора

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