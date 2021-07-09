«Спартак» получил серебряные медали чемпионата России (фото)
«Спартаку» вручили серебряные медали за прошлый сезон в Тинькофф чемпионате России, сообщает 9 июля официальный сайт клуба.
Вручение наград состоялось перед тренировкой команды. Награды руководству, игрокам, тренерскому, административному и медицинскому штабам вручили президент РПЛ Сергей Прядкин и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Получили серебряные медали ? ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 9, 2021
Продолжаем работать, чтобы бороться за золотые в новом сезоне ? pic.twitter.com/7LzEI3ATYK
Во время сбора в Австрии бывший тренер вратарей Макс Урванчки забрал свою медаль, а также награды для Доменико Тедеско и Андреаса Хинкеля.
«В первую очередь хочу поздравить болельщиков «Спартака», — сказал Прядкин. — Потому что столько поклонников нет, наверное, ни у одной другой команды российской премьер-лиги. Впереди у клуба знаменательная дата — столетие. Желаю «Спартаку» удачи в новом сезоне!»
В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место. Чемпионом России стал «Зенит».
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-07-09-nagrazhdeniye_serebrom_i_vozvrashcheniye_promesa/
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