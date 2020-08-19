Азмун отметил взаимопонимание игроков линии атаки «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун стал автором дубля в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:1).

— Конечно, сложная игра. ЦСКА — сильная и организованная команда. К счастью, мы выиграли и заработали три очка, — сказал Азмун в эфире «Матч Премьер». — Голы забивать нападающему всегда сложно. Слава богу, у нас хорошее взаимопонимание. И мы использовали ошибки защиты соперника.

Самое важное, что у нас братские отношения. Мы чувствуем друг друга. И стараемся помочь друг другу на поле.

Конечно, расстроился, что не сделал хет-трик. Но важнее стать чемпионом России, чем лучшим бомбардиром.