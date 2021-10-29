Айртон поделился ожиданиями от матча с «Ростовом»

Защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

«Кто бы ни был сейчас нашим соперником, мы должны побеждать. Играть агрессивно впереди и в то же время не допускать провалов в защите. Матч будет сложный, но отступать нам после такой неудачи уже некуда», — приводит официальный сайт красно-белых слова Айртона.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится завтра, 30 октября. Начало встречи — в 16.30 (мск).