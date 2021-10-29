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Канчельскис считает, что «Спартак» реабилитируется за разгром от «Зенита» в матче с «Ростовом»

10:50
Александр Соболев, Виктор Мозес и Руслан Литвинов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев, Виктор Мозес и Руслан Литвинов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов».

«Спартак» реабилитируется. Все прекрасно понимают, что эта команда является фаворитом. Но фаворитом на бумаге, а не на поле. «Ростову» тоже нужны очки, как и красно-белым. «Спартак» отдаст все свои силы и победит. Тем более они играют дома, что является хорошиим преимуществом", — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч пройдет 30 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» с 17 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 12-я строчка и 12 баллов.

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры