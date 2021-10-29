Канчельскис считает, что «Спартак» реабилитируется за разгром от «Зенита» в матче с «Ростовом»
10:50
Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов».
«Спартак» реабилитируется. Все прекрасно понимают, что эта команда является фаворитом. Но фаворитом на бумаге, а не на поле. «Ростову» тоже нужны очки, как и красно-белым. «Спартак» отдаст все свои силы и победит. Тем более они играют дома, что является хорошиим преимуществом", — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч пройдет 30 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени.
«Спартак» с 17 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 12-я строчка и 12 баллов.
Читайте также
«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю