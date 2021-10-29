Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча бело-голубых против «Зенита» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Обе команды настраиваются перед игрой, хотят победить. Если выиграет «Динамо», то у него есть шанс побороться за чемпионство. «Зенит» не хочет упускать этот шанс. Предыдущая игра со «Спартаком» все показала. Игры складываются по-разному. Со «Спартаком» у питерцев получилось все. Они не дали опомниться красно-белым. Сложно сказать, как сложится сегодня игра. Игру раскроет первый забитый гол. Если забьет «Динамо», то «Зенит» начнет отбиваться. Станет поинтереснее игра. Все зависит от готовности и уровня мастерства футболистов. Хотелось бы, чтобы сегодня был динамовский день. Такие игры очень интересные. Дают возможность показать, на что команда рассчитывает», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч пройдет в пятницу, 29 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00.

«Зенит» с 26 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 23 баллами располагается на второй строчке.