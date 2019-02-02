Аяз Гулиев: "Я в шоке от такой длительной дисквалификации Хабиба"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев в интервью "Известиям" признался, что был удивлен таким суровым наказанием российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Во вторник Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала 30-летнего спортсмена на 500 000 долларов и дисквалифицировала его на 9 месяцев за поведение после боя с Конором Макгрегором на турнире UFC 229 6 октября 2018 года.

– Из-за внешнего сходства вас часто сравнивают с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Как отнеслись к новости о его девятимесячной дисквалификации за потасовку после боя с Конором Макгрегором?

– Очень жаль, что было принято столь суровое решение. Я в шоке от такой длительной дисквалификации. Мы все за него очень переживаем, поддерживаем и болеем в каждом поединке. Уверен, это наказание не сломит дух Хабиба и он всем еще покажет.

Наказание для Хабиба: штраф в 500 тысяч долларов и девятимесячная дисквалификация