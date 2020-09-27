РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Автор дубля в ворота «Арсенала» Хасимото назвал цель по голам в текущем сезоне

16:19
Теги:

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото, который оформил дубль в матче 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:2), после игры подвел итоги встречи.

— Адаптация в команде? Все очень дружелюбные, адаптация проходит легко. С кем из партнеров больше всего общаюсь? Это все товарищи по команде. Все помогают мне адаптироваться. Я очень счастлив. Сколько забью за сезон? Моя цель — 10 голов, — сказал Хасимото в эфире телеканала «Матч Премьер».

В текущем сезоне 27-летний японец забил четыре гола за «Ростов».

Арсенал Т — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 77202
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир