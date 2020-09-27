Автор дубля в ворота «Арсенала» Хасимото назвал цель по голам в текущем сезоне

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото, который оформил дубль в матче 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:2), после игры подвел итоги встречи.

— Адаптация в команде? Все очень дружелюбные, адаптация проходит легко. С кем из партнеров больше всего общаюсь? Это все товарищи по команде. Все помогают мне адаптироваться. Я очень счастлив. Сколько забью за сезон? Моя цель — 10 голов, — сказал Хасимото в эфире телеканала «Матч Премьер».

В текущем сезоне 27-летний японец забил четыре гола за «Ростов».