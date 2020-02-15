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Автогол решил исход матча между «Чертаново» и «Крыльями Советов»

21:11
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«Чертаново» и «Крылья Советов» провели матч в рамках Кубка Олимп ФНЛ. Самарцы одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Единственный мяч уже на 4-й минуте встречи в свои ворота забил защитник «Чертаново» Александр Михайлов.

Россия. Кубок ФНЛ

Группа C

«Чертаново» — «Крылья Советов» — 0:1 (0:1)

Гол: Михайлов, 4 — в свои ворота.

Судья: Чистяков (Азов).

15 февраля. Пафос. Стадион «Ероскипу».

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