Автогол решил исход матча между «Чертаново» и «Крыльями Советов»

«Чертаново» и «Крылья Советов» провели матч в рамках Кубка Олимп ФНЛ. Самарцы одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Единственный мяч уже на 4-й минуте встречи в свои ворота забил защитник «Чертаново» Александр Михайлов.

Россия. Кубок ФНЛ

Группа C

«Чертаново» — «Крылья Советов» — 0:1 (0:1)

Гол: Михайлов, 4 — в свои ворота.

Судья: Чистяков (Азов).

15 февраля. Пафос. Стадион «Ероскипу».