Автогол решил исход матча между «Чертаново» и «Крыльями Советов»
21:11
«Чертаново» и «Крылья Советов» провели матч в рамках Кубка Олимп ФНЛ. Самарцы одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Единственный мяч уже на 4-й минуте встречи в свои ворота забил защитник «Чертаново» Александр Михайлов.
Россия. Кубок ФНЛ
Группа C
«Чертаново» — «Крылья Советов» — 0:1 (0:1)
Гол: Михайлов, 4 — в свои ворота.
Судья: Чистяков (Азов).
15 февраля. Пафос. Стадион «Ероскипу».
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