Ашот Хачатурянц: «Нужно ввести открытый рейтинг, чтобы снять давление с судей»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» рассказал, когда планирует начать реформы организации.

— Сегодня был представлен основной каркас, основные направления. Я очень рад, что в четверг на судейском комитете эта реформа получила полную поддержку. Особенно идея разделения департамента судейства и инспектирования. Это ключевой момент. Когда инспекторское и судейское направления сосредоточены в одном департаменте, то сразу закладывается конфликт интересов. Сейчас мы его разрешим и сделаем систему максимально прозрачной. Ближайшее межсезонье будет максимально использовано для того, чтобы прописать новые регламенты. Нужно ввести открытый рейтинг, чтобы снять давление с судей. И самое главное — нужно создать лифты для молодых инспекторов и судей. Они точно должны знать, что если добросовестно относятся к своей профессии, то могут добраться до судейства в высших лигах.

— Под открытым рейтингом вы подразумеваете то, что оценки судьям за конкретные матчи можно будет увидеть в открытом доступе?

— Да. Безусловно. Часть этой информации будет доступна на сайте РФС. Это моя идея. Надеюсь, ее поддержат. Просто вопрос в том, как будут формироваться эти рейтинги. Опросим максимальное количество специалистов, которые вовлечены именно в технику судейства. (Виталий Айрапетов)

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