Ашот Хачатурянц: «Нужно сделать работу судей максимально прозрачной»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объяснил, почему решил согласиться занять эту должность.

— Во-первых, я очень сильно люблю футбол. Конечно, хотелось бы изменить сложившуюся ситуацию, связанную с судейством. Арбитры находятся под серьезным давлением, особенно со стороны прессы. Считаю, нужно сделать работу судей максимально прозрачной — открытые рейтинги помогут поднять имидж этой профессии. Мне кажется, такого низкого уровня престижа судейства не было ранее еще никогда. А антикризисный менеджмент — это то, чем я занимаюсь последние годы.

— Вы считаетесь успешным бизнесменом, однако никогда не имели никакого отношения к судейству. Многих смущает этот факт...

— Мне кажется, для того чтобы управлять нужны все-таки менеджеры, а не судьи. Здесь необходим системный подход — то, чем мы занимались последние четыре месяца. Программа реформ была представлена только сегодня, но ей предшествовала очень серьезная работа. Фактически пять месяцев эксперты, серьезные юристы анализировали текущую ситуацию. Чтобы системно подойти к проблеме, необходимо в первую очередь ее изучить, понять, что в ней не так и как это можно изменить. А уже дальше сделать дорожную карту и проверять, как эта программа будет внедряться. Программа 2013- 2020 годов содержит в себе очень много здравых мыслей. Но проблема заключается в том, что большинство этих идей просто не были воплощены в жизнь. (Виталий Айрапетов)

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