Ашот Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова изменить систему оплаты судей.

— Да, ситуацию надо менять. Если честно, это основная проблема, о которой говорили на судейском комитете. Многие арбитры просто нищенствуют! По-другому нельзя назвать те деньги, которые они получают — особенно в регионах... Когда арбитру нужно добраться на матч за 30-40 километров и получить 500 или 1000 рублей... Ну вы понимаете... Конечно, молодой человек, который приходит в профессию, должен понимать ради чего он работает. Должна быть достойная зарплата. Тогда появится серьезный стимул, и мы поднимем престиж профессии. Тогда в нее придет молодежь.

Мы ведь также обратили внимание на средний возраст арбитров, который однозначно нужно понижать. (Виталий Айрапетов)

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