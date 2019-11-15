РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Ашот Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»

23:25
Теги:

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова изменить систему оплаты судей.

— Да, ситуацию надо менять. Если честно, это основная проблема, о которой говорили на судейском комитете. Многие арбитры просто нищенствуют! По-другому нельзя назвать те деньги, которые они получают — особенно в регионах... Когда арбитру нужно добраться на матч за 30-40 километров и получить 500 или 1000 рублей... Ну вы понимаете... Конечно, молодой человек, который приходит в профессию, должен понимать ради чего он работает. Должна быть достойная зарплата. Тогда появится серьезный стимул, и мы поднимем престиж профессии. Тогда в нее придет молодежь.

Мы ведь также обратили внимание на средний возраст арбитров, который однозначно нужно понижать. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Ашота Хачатурянца читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир