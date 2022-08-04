Колыванов считает, что Сергеев станет конкурентом Смолова в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов назвал главного конкурента нападающего команды Федора Смолова за звание лучшего бомбардира чемпионата.

«Федя всегда был достаточно забивным, когда ему очень нужно было, он делал все правильно. Когда он сконцентрирован, когда он хочет забить, когда он в хорошей физической форме, голы ему даются довольно легко. Рад за него, что он продолжает забивать, помогает своему клубу побеждать.

Кого вижу основным конкурентом? Думаю, Ванька Сергеев вполне может, если будет постоянно играть и забивать, как, например, забил два «Локомотиву». А Сперцян, мне кажется, все-таки сыроват еще для таких больших дел», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Смолов сыграл за команду три матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Сергеев забил два мяча в трех играх.