Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:05

Артур Юсупов оценил игру «Сочи» под руководством Бердыева

Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прокомментировал победу команды в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0). Он также рассказал о работе под руководством Курбана Бердыева.

— Каким вам показался Бердыев по первой тренировке?

— Первым делом он сказал, что будет обращать внимания на все мелочи. Было сразу понятно, что будет серьезная подготовка не только в физическом плане, но и моральном. Нас подготовили к серьезной работе. А мы это приняли.

— Он не работал два года. Это как-то сказывается?

— Даже не задумывался об этом. По-моему, он тренировал это время в Иране. Это не заметно, если честно.

— Было ли волнение перед матчем?

— Первый матч после длительного перерыва каждый год волнителен. Поэтому была осторожная игра сегодня.

— Мы знаем, что «Сочи» — это атакующий футбол. Бердыев это автобус. Какой стиль он пытается донести?

— Какой-то баланс между этим. Мы не будем сверхоткрытые, но и не будем автобусом.

— Ваше впечатление от игры. Это везение или наработки?

— Если бы нас душили два тайма, а мы бы в конце забили. То это повезло. Не могу сказать, что мы полностью переиграли ЦСКА. Просто чуточку были лучше.

После этого матча «Сочи» поднялся на 7-е место в таблице РПЛ, набрав 28 очков, ЦСКА остался на 5-й строчке (29 баллов).

Артур Юсупов
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
В Минобороны РФ сообщили о работе дополнительной горячей линии по СВО
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Дркушич: «Бердыев успел сплотить «Сочи». В матче с ЦСКА на поле была команда, это важно»
Чемпионат России: турнирная таблица после матчей 18-го тура
РПЛ, 18-й тур: «Зенит» разгромил «Пари НН», «Спартак» сыграл вничью с «Уралом»
«Сочи» — ЦСКА: видео голов
Дубль Джорджевича принес «Сочи» победу над ЦСКА
«Сочи» — ЦСКА: Джорджевич оформил дубль
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат России: турнирная таблица после матчей 18-го тура

Дркушич: «Бердыев успел сплотить «Сочи». В матче с ЦСКА на поле была команда, это важно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 2 : 2
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости