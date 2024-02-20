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Сегодня, 09:50

Артур: «Помимо «Зенита» зимой в «Палмейрас» приходило предложение из Италии»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Артур.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артур в интервью «СЭ» рассказал о том, что в это трансферное окно им интересовался клуб серии А.

— Когда ты впервые узнал об интересе «Зенита»?

— Впервые я услышал об интересе «Зенита» в середине прошлого года. Но тогда «Палмейрас» сказал мне, что продавать меня не хочет, так как я важная часть команды. Я принял это, потому что действительно тогда регулярно и забивал, и отдавал голевые передачи. А в конце года клуб вернулся ко мне, сообщил о предложении «Зенита». Я понял, что близок к реализации мечты попробовать свои силы в европейском футболе.

— Как долго ты думал над предложением? Почему переговоры затягивались?

— Думаю, дело в праздниках. Конец года в Бразилии — время отдыха: Рождество и не только. В спешке принимать решение не хотелось, как и тратить драгоценные дни на переговоры с агентом. Принципиальное решение мы приняли еще до января, но окончательно сделку закрыли только тогда, так как время было.

— Другие варианты для перехода рассматривал?

— Приходило предложение из Италии, но оно не устроило «Палмейрас». Поэтому всерьез его рассматривать никто не стал.

— А что за клуб?

— Мне не говорили. Просто сказали, что клуб не устроило предложение.

Артур. «Будет большой честью сместить Халка и стать лучшим бомбардиром-иностранцем в истории «Зенита». Интервью Артура

«Зенит» объявил о переходе бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро. Контракт с 26-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.

ФК Зенит
ФК Палмейрас
Артур (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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