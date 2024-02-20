Артур: «Помимо «Зенита» зимой в «Палмейрас» приходило предложение из Италии»

Нападающий «Зенита» Артур в интервью «СЭ» рассказал о том, что в это трансферное окно им интересовался клуб серии А.

— Когда ты впервые узнал об интересе «Зенита»?

— Впервые я услышал об интересе «Зенита» в середине прошлого года. Но тогда «Палмейрас» сказал мне, что продавать меня не хочет, так как я важная часть команды. Я принял это, потому что действительно тогда регулярно и забивал, и отдавал голевые передачи. А в конце года клуб вернулся ко мне, сообщил о предложении «Зенита». Я понял, что близок к реализации мечты попробовать свои силы в европейском футболе.

— Как долго ты думал над предложением? Почему переговоры затягивались?

— Думаю, дело в праздниках. Конец года в Бразилии — время отдыха: Рождество и не только. В спешке принимать решение не хотелось, как и тратить драгоценные дни на переговоры с агентом. Принципиальное решение мы приняли еще до января, но окончательно сделку закрыли только тогда, так как время было.

— Другие варианты для перехода рассматривал?

— Приходило предложение из Италии, но оно не устроило «Палмейрас». Поэтому всерьез его рассматривать никто не стал.

— А что за клуб?

— Мне не говорили. Просто сказали, что клуб не устроило предложение.

«Зенит» объявил о переходе бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро. Контракт с 26-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.