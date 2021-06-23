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Кутепов: «У меня нет никаких мыслей ни о контракте, ни об аренде»

12:45
Илья Кутепов. Фото Instagram
Илья Кутепов. Фото Instagram
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что не думает о новом контракте с клубом, как и об уходе из команды в аренду.

«Пока индивидуальных бесед никаких не было. Идет процесс притирки, он смотрит на ребят. Индивидуальные беседы будут позже. Нужны ли игроки, которые вернулись из аренды? «Спартаку» все наши игроки нужны. Думаю, у ребят будет шанс, все себя отлично проявляют. Дальше будет зависеть от тренера.

Сейчас я думаю только о сборах и подготовке. У меня нет никаких мыслей ни о контракте, ни об аренде. Сейчас у нас новый тренер, новая страница. Только время покажет, что будет дальше. Меня не устроит позиция в запасе? А кому нравится сидеть на скамейке?» — сказал Кутепов.

В сезоне-2020/21 Кутепов провел 18 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями. Контракт 27-летнего россиянина с красно-белыми действует до конца июня 2022 года.

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Артем Калинин все материалы автора
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