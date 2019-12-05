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Артем Дзюба: «На Евро-2020 все решится в матче с Данией»

21:00
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Капитан сборной России, форвард «Зенита» Артем Дзюба дал эксклюзивное интервью «СЭ». В нем он прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. Российской команде предстоят матчи со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

— Как оцените жеребьевку Евро-2020 и календарь?

— Когда появился выбор — финны или Уэльс, то по мне валлийцы посильнее. Очень сильны датчане, они, по-моему, два года в основное время вообще не проигрывают. Плюс-минус мы с ними на одном уровне. Наверное, все будет решаться в матче в Копенгагене, но как есть, так и есть.

Нам не стоит сетовать на группу, потому что когда смотришь на ту, где Германия, Португалия и Франция, то не понимаешь, как это вообще возможно на такой стадии. Это очень странно. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Артема Дзюбы — здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kapitan-sbornoy-rossii-forvard-zenita-artem-dzyuba-o-pobede-nad-spartakom-situacii-s-fanatami-i-zherebevke-evro-2020-1618636/

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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