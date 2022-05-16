«Локомотив» планирует заказать продвижение в соцсетях на сумму около 30 миллионов рублей

«Локомотив» намерен приобрести услуги по ведению и продвижению аккаунтов клуба в социальных сетях за 29,9 миллиона рублей, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на портал Госзакупок.

Оплата будет проводиться в два этапа: клуб заплатит 20,97 миллиона рублей в 2022 году, а остальные 9 миллионов — в 2023 году.

Отмечается, что в феврале этого года «Локомотив» опубликовал тендер на ребрендинг клуба. Максимальная стоимость контракта составляет 6,3 миллиона рублей.

«Локомотив» с 45 очками в 29 матчах занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В заключительном, 30-м туре чемпионата железнодорожники сыграют на выезде с «Крыльями Советов».