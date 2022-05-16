Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:46

«Локомотив» планирует заказать продвижение в соцсетях на сумму около 30 миллионов рублей

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Локомотив» намерен приобрести услуги по ведению и продвижению аккаунтов клуба в социальных сетях за 29,9 миллиона рублей, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на портал Госзакупок.

Оплата будет проводиться в два этапа: клуб заплатит 20,97 миллиона рублей в 2022 году, а остальные 9 миллионов — в 2023 году.

Отмечается, что в феврале этого года «Локомотив» опубликовал тендер на ребрендинг клуба. Максимальная стоимость контракта составляет 6,3 миллиона рублей.

«Локомотив» с 45 очками в 29 матчах занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В заключительном, 30-м туре чемпионата железнодорожники сыграют на выезде с «Крыльями Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lokomotiv-nameren-zakazat-prodvizhenie-v-sotssetyah-za-pochti-30-mln-rublej/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Прогулял миллионное состояние и разбил сердце: невероятная история любви гимнастки Канаевой и хоккеиста
Как выглядит могила комментатора Николая Озерова. Он научил весь Советский союз кричать «Гооол!» и был изгнан из эфира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче»

ЦСКА предлагает Набабкину новый контракт на один год
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости