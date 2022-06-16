Источник: «Галатасарай» и «Трабзонспор» интересуются Бариновым

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в Турции, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, 25-летний российский футболист входит в список интересов «Галатасарая» и «Трабзонспора».

В сезоне-2021/22 Баринов провел 30 матчей за «Локомотив» и сделал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 11 миллионов евро. Ранее появилась информация, что Баринов может перейти в «Валенсию».