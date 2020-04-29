Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, почему в 2015 году он стал игроком «Кубани», а не «Краснодара».

— Если бы позвал «Краснодар», перешел бы в «Краснодар». Но позвала только «Кубань». Тогда болеть за «Краснодар» в городе было «зашкваром». Болельщики «Кубани» даже не покупали еду в «Магните» (сети супермаркетов, которой владел Сергей Галицкий. Бизнесмену принадлежит «Краснодар» — Прим. «СЭ»), — сказал Аршавин в прямом эфире Instagram с Александром Кержаковым.

Также Аршавин рассказал о финансовых проблемах, которые были в «Кубани»: «Полная анархия. Никто не знал, кто за что отвечает. Денег не было».