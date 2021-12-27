Семин объяснил, почему «Зенит» и клубы АПЛ интересуются игроком «Буде-Глимт» Хайкиным
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, почему клубы АПЛ и «Зенит» интересуются российским игроком «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным.
«Хайкин — двукратный чемпион Норвегии, а норвежский футбол очень непрост для вратарей — там много игры верхом, и ты должен быть атлетом, хорошо играть на выходах.
У Никиты есть некоторые качества, которым многие российские вратари должны у него поучиться, например, игра ногами. Он многое делает для сохранения мяча, развития атаки. В этом ему нет равных не только в нашем чемпионате, но и на международном уровне. Так что интерес больших клубов к нему неслучаен», — цитирует Семина «Известия».
В составе «Буде-Глимта» Хайкин стал чемпионом Норвегии в 2020 году.
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https://iz.ru/1269978/aleksandr-elanskii/ochen-inostrannye-dela-kak-nashi-futbolisty-proiavili-sebia-za-rubezhom
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