Семин объяснил, почему «Зенит» и клубы АПЛ интересуются игроком «Буде-Глимт» Хайкиным

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, почему клубы АПЛ и «Зенит» интересуются российским игроком «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным.

«Хайкин — двукратный чемпион Норвегии, а норвежский футбол очень непрост для вратарей — там много игры верхом, и ты должен быть атлетом, хорошо играть на выходах.

У Никиты есть некоторые качества, которым многие российские вратари должны у него поучиться, например, игра ногами. Он многое делает для сохранения мяча, развития атаки. В этом ему нет равных не только в нашем чемпионате, но и на международном уровне. Так что интерес больших клубов к нему неслучаен», — цитирует Семина «Известия».

В составе «Буде-Глимта» Хайкин стал чемпионом Норвегии в 2020 году.