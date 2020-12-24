Аршавин рассказал, как повлиял на Дзюбу скандал с интимным видео

Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин рассказал о том, как повлияла публикация в сети интимного видео на форварда команды Артема Дзюбу.

«Видео пошло ему на пользу только в том, что его не вызвали в сборную, и он хоть передохнул, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — А так, конечно, это плохо для него. Я уже не говорю о репутации, хотя на его репутацию это негативно влияет. Это никуда не уйдет, это все равно останется. Он же на улице с людьми встречается или на каких-то мероприятиях. И он может думать, сморит ли человек на него просто так, или потому, что видел это видео. Конечно, он переживает и пережил не самый лучший отрезок в своей жизни. Все равно все это идет шлейфом».

После скандала с видео Дзюба не получил вызов в сборную России на матчи Лиги наций.