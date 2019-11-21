Аршавин прогнозирует поражение «Спартака» от «Урала»

Бывшие игроки «Зенита» и сборной России Владимир Быстров и Андрей Аршавин считают, что «Спартак» не сможет обыграть «Урал» в матче 17-го тура РПЛ.

— Надо сказать, что после ухода Кононова «Спартак» играет лучше. Да, с приходом нового тренера, — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

— Все это нарвется на «Урал», который обыграет «Спартак», и все. И вся спесь спартаковская, которая начала подниматься в последнее время, она спадет, — добавил Аршавин.

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