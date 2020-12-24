Аршавин оценил выступление «Зенита» в нынешнем сезоне

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как он оценивает выступление команды в нынешнем сезоне. Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате страны, но не сумели выйти из группы Лиги чемпионов, заняв последнее место.

«Выступление «Зенита» этой осенью? Нормальное, потому что «Зенит» идет на первом месте, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустаямну на его Youtube-канале. — Что касается Лиги чемпионов, то мы, конечно же, ждем прорыва. И не только я, но и руководство клуба. Есть причины, по которым «Зенит» не смог этого добиться. Провал ли это? Да, провал. Мы ждали прорыва. Можно много причин найти — тяжелый график, не были лидеры готовы, не было оптимального состава в важнейших матчах. И это не гарантировало бы проход, но когда это все накопилось... Другие команды выглядели сильнее».