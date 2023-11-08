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Сегодня, 10:45

Аршавин дал совет Марио Фернандесу: «Надо быть поопытнее, не торопиться со словами»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
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Марио Фернандес в матче против ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику в адрес защитника Марио Фернандеса после перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Зенит» купил того футболиста, которого хотел. Недовольство болельщиков ЦСКА можно понять, они всегда считали его «своим». Марио много сделал для армейцев, фанаты рассчитывали на его возвращение. Но произошло по-другому, такое в футболе случается. Еще раз, я понимаю болельщиков ЦСКА. Они думали, что он их «не предаст» и не перейдет в другой российских клуб. Он об этом же говорил. Надо поопытнее быть, не торопиться со словами, ха-ха! Любой игрок в ситуации Марио столкнулся бы с критикой", — сказал Аршавин «СЭ».

В этом сезоне 33-летний защитник провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Фернандес перешел в «Зенит» летом 2023 года. С июля 2012 года по июль 2022 года он выступал за ЦСКА.

Андрей Аршавин
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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