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Ловчев отреагировал на возвращение капитанской повязки Дзюбе, пошутив о тюрьме

15:27
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Экс-полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал «СЭ» решение тренерского штаба «Зенита» вернуть капитанскую повязку форварду Артему Дзюбе в матче 16-го тура РПЛ с «Арсеналом».

— Совершенно адекватное решение, Дзюба — один из лидеров команды, — сказал Ловчев в интервью «СЭ». — Каждый из нас ошибается, но что за это, убивать что ли? Я осуждаю то, что данное видео появилось в социальных сетях, в этом, в том числе, виноват и сам Артем. Но в первую очередь, Артем — футболист. Он имеет авторитет в команде, забивает. Понятно, что сейчас у него непростой период. Руководство и тренерский штаб «Зенита» показали свое отношение к данному инциденту, отняв у него на время капитанскую повязку. Сейчас же, после трех матчей, решили вернуть. И в этом нет ничего такого. Дзюба — не человек, которого нужно посадить в тюрьму.

— Не связываете ли вы возвращение повязки с отсутствием Ловрена?

— Я не связываю это ни с отсутствием Ловрена, ни с чем-либо другим. Волочкова, Лобода и прочие личности кричат и заступаются за Дзюбу. Можно с этим, если хотите, связать. Артем сам на камеру признал, что оступился. А все остальное для меня не имеет значение. Я считаю, что он заслужил вывести «Зенит» на поле с капитанской повязкой. (Владимир Пушкарев)

Арсенал Т — Зенит

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