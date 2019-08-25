«Арсенал» вышел вперед в матче против «Оренбурга»

«Арсенал» вышел вперед в матче 7-го тура чемпионата России против «Оренбурга» .

На 69-й минуте встречи Евгений Луценко, принимая мяч спиной к воротам, орвался в штрафную и отправил мяч в дальнюю девятку.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр