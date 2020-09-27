В воскресенье, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне ростовчане дважды обыграли соперника. Туляки не могут победить в этом противостоянии с мая 2017 года.

Следить за матчем «Арсенал» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Ростов»