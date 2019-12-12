«Арсенал» расстался с Коне и не намерен отпускать Лесового

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об изменениях в составе команды. После 19 туров туляки занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

— По обоюдному согласию расстаемся с защитником Бакари Коне, — цитирует Аджоева ТАСС. — Что касается Лесового, то это еще один пример того, как футболисты прибавляют и раскрываются в нашей команде. Могу сказать, что как минимум до лета он останется в «Арсенале». Он и сам сказал, что не хочет покидать Тулу.

Ищем игроков во все линии. Селекция — круглосуточный и круглогодичный процесс. Смотрим, отслеживаем огромное количество футболистов. Но о конкретных именах говорить пока рано.

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