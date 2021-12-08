Кавазашвили: «Мне все равно на Тедеско. Больше волнует Аленичев»

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на сообщения немецких СМИ о возможном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера «Лейпцига».

«Абсолютно все равно, где продолжит тренерскую карьеру Тедеско. Меня это совсем не волнует. Главное для меня, чтобы спартаковские ветераны нашли свои места работы тренерами. А до иностранных тренеров мне нет никакой заботы. Я больше переживаю за Аленичева, который не работает, хотя имеет серьезные заслуги, за ветеранов, которых близко к клубу не подпускают», — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. О его потенциальном назначении в «РБ Лейпциг» сообщает Sky Sport Germany.