«Арсенал» победил «Оренбург» и догнал ЦСКА
Тульский «Арсенал» в матче 7-го тура чемпионата России на своем поле победил «Оренбург» со счетом 2:1.
В составе хозяев голы забили Александр Ломовицкий и Евгений Луценко. У гостей мяч на счету Джордже Деспотовича.
«Арсенал» поднялся на 7-е место в турнирной таблице и сранялся по очкам с ЦСКА. «Оренбург» пока ни разу не победил в этом сезоне (5 поражений и две ничьи) и занимает последнее место в турнирной таблице.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Оренбург» — 2:1 (1:0)
Голы: Ломовицкий, 23 (1:0). Деспотович, 52 (1:1). Луценко, 69 (2:1).
«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев (Бауэр, 77), Чаушич, Горбатенко, Ломовицкий (Э.Кангва, 90+1), Луценко, Лесовой.
«Оренбург»: Руденко, Малых (Чуканов, 84), Шахов, Сиваков, Терехов, Мишкич, Афонин, Черных (Фамейе, 75), Шкофлек (Галаджан, 85), Аюпов, Деспотович.
Предупреждение: Деспотович, 22.
Судьи: Сухой. Богач (оба — Люберцы), Чельцов (Москва).
25 августа. Тула. Стадион «Арсенал».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/