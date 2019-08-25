«Арсенал» победил «Оренбург» и догнал ЦСКА

Тульский «Арсенал» в матче 7-го тура чемпионата России на своем поле победил «Оренбург» со счетом 2:1.

В составе хозяев голы забили Александр Ломовицкий и Евгений Луценко. У гостей мяч на счету Джордже Деспотовича.

«Арсенал» поднялся на 7-е место в турнирной таблице и сранялся по очкам с ЦСКА. «Оренбург» пока ни разу не победил в этом сезоне (5 поражений и две ничьи) и занимает последнее место в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Оренбург» — 2:1 (1:0)

Голы: Ломовицкий, 23 (1:0). Деспотович, 52 (1:1). Луценко, 69 (2:1).

«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев (Бауэр, 77), Чаушич, Горбатенко, Ломовицкий (Э.Кангва, 90+1), Луценко, Лесовой.

«Оренбург»: Руденко, Малых (Чуканов, 84), Шахов, Сиваков, Терехов, Мишкич, Афонин, Черных (Фамейе, 75), Шкофлек (Галаджан, 85), Аюпов, Деспотович.

Предупреждение: Деспотович, 22.

Судьи: Сухой. Богач (оба — Люберцы), Чельцов (Москва).

25 августа. Тула. Стадион «Арсенал».