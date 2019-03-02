"Арсенал" победил ЦСКА в Грозном

"Арсенал" обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата России. По голу в этой встрече забили форвард туляков Лука Джорджевич и полузащитник Эванс Кангва.

Напомним, что матч был перенесен в Грозный из-за неудовлетворительного качества газона в Туле. Отметим, что "Арсенал" обыграл армейцев впервые с октября 2017 года. Клуб на врем поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата, армейцы пока идут на третьей строчке.

Чемпионат России

18-й тур

"Арсенал" (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: Джорджевич, 48 (1:0). Кангва, 88 (2:0).

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Костадинов, Кадири, Кангва, Джорджевич (Аджоев, 90+3), Бакаев (Мирзов, 73).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин (Эрнандес, 59), Влашич, Ахметов, Бистрович (Бийол, 79), Обляков, Сигурдссон (Нисимура, 73), Чалов.

Предупреждения: Набабкин, 32. Сигурдссон, 44. Костадинов, 52. Бакаев, 54. Джорджевич, 70. Мирзов, 90+3.

Судьи: Турбин (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).

2 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей