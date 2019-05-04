"Арсенал" открыл счет в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом".
На 24-й минуте встречи Зелимхан Бакаев после провала обороны соперника отправил мяч в дальний угол ворот Гильерме.
⚽ Седьмой гол Зелимхана Бакаева в сезоне.
📺 #АрсеналЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/Xo7Wxgf7ah
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 4 мая 2019 г.
⚽ Седьмой гол Зелимхана Бакаева в сезоне.
📺 #АрсеналЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/Xo7Wxgf7ah
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