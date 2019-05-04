"Арсенал" открыл счет в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом".

На 24-й минуте встречи Зелимхан Бакаев после провала обороны соперника отправил мяч в дальний угол ворот Гильерме.

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