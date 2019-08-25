«Арсенал» — «Оренбург»: Ломовицкий — в старте хозяев
20:42
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Оренбурга» на матч 7-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 21.30 (мск).
Стартовый состав «Арсенала»: Левашов — Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес — Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич — Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Денисов, Володько, Коне, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев, Кангва.
Стартовый состав «Оренбурга»: Руденко — Малых, Сиваков, Шахов, Терехов — Афонин, Аюпов, Черных, Мишкич, Скофлек — Деспотович.
Запасные: Довбня, Козлов, Маляров, Кулишев, Москвичев, Чуканов, Галаджан, Фамайе.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи
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