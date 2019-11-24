РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Арсенал» — «Краснодар»: Петров удвоил преимущество гостей

16:55
Теги:

Защитник «Краснодара» Сергей Петров забил гол в ворота «Арсенала» на 25-й минуте матча 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Туле.

Хозяева отбились после навеса форварда «быков» Магомеда-Шапи Сулейманова, но на подборе первым оказался Петров, и Сергей с лета с 15 метров пробил точно в левый угол.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Арсенал Т — Краснодар

Опрос

проголосовало: 26919
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир