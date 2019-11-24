Защитник «Краснодара» Сергей Петров забил гол в ворота «Арсенала» на 25-й минуте матча 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Туле.

Хозяева отбились после навеса форварда «быков» Магомеда-Шапи Сулейманова, но на подборе первым оказался Петров, и Сергей с лета с 15 метров пробил точно в левый угол.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».

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